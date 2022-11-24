أمطار رعدية بالمدينة المنورة وتبوك وعسير والشمالية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا باحتمال سقوط أمطار رعدية بمنطقة المدينة المنورة وعسير وتبوك والحدود الشمالية.
وذكر المركز الوطني عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن سقوط الأمطار الرعدية بالمدينة يشمل (الأكحل، المهد، الهندية)، والتي من المقرر أن تبدأ من اليوم الـ 11 مساءً وحتى الساعة الـ 6 من يوم غد الجمعة.
وبحسب الأرصاد فإن سقوط الأمطار في منطقة عسير يشمل بيشة، والتي يتوقع سقوطها من اليوم الساعة الثامنة مساءً وحتى الثالثة عصرًا من يوم غد الجمعة.
فيما يتوقع سقوط الأمطار في تبوك ليشمل أملج، والتي يتوقع سقوطها من اليوم الساعة الثامنة مساءً وحتى الثالثة عصرًا من يوم غد الجمعة.
أما الحدود الشمالية، فتشمل الحالة (العويقيلة، رفداء)، ويتوقع سقوط الأمطار الرعيدة بداية من اليوم الساعة الـ 9 حتى السادسة يوم غد الجمعة.
ولفت المركز إلى التأثيرات المصاحبة والمتمثلة في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.
كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.