أمطار رعدية بحائل وحالات مطرية بمكة المكرمة والجوف

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا باحتمال سقوط أمطار رعدية بمنطقة حائل، وأمطار من خفيفة إلى متوسطة بمنطقة مكة المكرمة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة بمنطقة الجوف.
وذكر المركز الوطني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع أن تسقط الأمطار على (الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، المستجدة، غزلانة، موقق، الشنان، الكهفة، بقعاء، حائل، سميراء)، بداية من اليوم الخميس الساعة الـ 9 حتى الساعة 10 يوم غد الجمعة.
بينما تشمل سقوط الأمطار بمكة المكرمة (الليث، بني يزيد) بداية من اليوم الساعة 8.30 مساءً وحتى الواحدة ظهر الجمعة.
فيما تشمل سقوط الأمطار بالجوف (أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا)، والتي يتوقع استمرارها حتى الـ 3 عصر يوم الجمعة.
ولفت المركز إلى التأثيرات المصاحبة والمتمثلة في نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية.
كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من التقلبات الجوية التي تشهدها مكة المكرمة وبعض مناطق المملكة، ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم، واتباع تعليمات الدفاع المدني.