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سالت على إثرها الأودية

أمطار رعدية بعدة مناطق والأرصاد تحذر

2022-11-11 الساعة 9:26
أمطار رعدية بعدة مناطق والأرصاد تحذر
المواطن - الرياض

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هطلت، اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات والمراكز والهجر، سالت على إثرها الأودية والشعاب، وما تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار.

أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد نبه، اليوم، من هطول أمطار رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف ومركز الهدا والشفا والسيل الكبير.

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وقال المركز في تنبيه اليوم: إن الأمطار تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية وتساقط البرد وسيول تستمر إلى الساعة 10 مساءً.

اتباع الإرشادات والتعليمات

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وسقطت أمطار غزيرة وسيول غرب مكة المكرمة عصر اليوم الجمعة، حيث شهد الحرم المكي الشريف وساحاته الخارجية هطولًا لأمطار غزيرة.

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