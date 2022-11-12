أمطار رعدية مصحوبة بزخات البرد غدًا

توقع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، عبدالله العصيمي، بأن هناك فرصًا لهطول أمطار رعدية، غدًا الأحد، تترافق أحيانًا مع حبات البرد بمنطقة الجوف وأجزاء من الحدود الشمالية.

وأضاف العصيمي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أنه من المتوقع أن يستمر تكون بعض السحب الممطرة المتفرقة على منطقة حائل وكذلك المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

حالة حائل

ونبه المركز الوطني لـ الأرصاد من استمرار الحالة المطرية على منطقة حائل، حيث تشهد مدنها أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وتتأثر كل من الحائط، السليمي والشملي والغزالة والمستجدة وغزلانة وموقق بهذه الحالة، حتى الساعة الواحدة فجر غد الأحد.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.