أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط مائج .