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أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

2022-11-23 الساعة 9:09
أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة، المدينة المنورة ولأجزاء الساحلية منها وكذلك مناطق تبوك، الجوف وحائل والحدود الشمالية. ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من الحدود الشمالية ، القريات، طريف، وسواحل المنطقة الشرقية .

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الاوسط بسرعة 15-30كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع تصل إلى مترين مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة تصل إلى 35كم/ساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع , وحالة البحر خفيف مائج .

 

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