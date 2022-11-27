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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة على 8 مناطق

2022-11-27 الساعة 8:26
أمطار رعدية ورياح نشطة وسماء غائمة على 8 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-40كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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