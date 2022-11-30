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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق

2022-11-30 الساعة 9:49
أمطار رعدية ورياح نشطة وغبار على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة،حائل،الحدود الشمالية، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق), في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير والباحة ولايستبعد تكون الضباب في ساعات اليل المتأخرة والصباح الباكر على منطقة الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة،حائل وأجزاء من المنطقة الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم تصل الى 55كم /ساعة على الجزء الاوسط مع السحب الرعدية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج متر إلى مترين يصل إلى ثلاث أمتار مع السحب الرعدية على الجزء الاوسط، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج مع السحب الرعدية.

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حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى شمالية شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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