أمطار غزيرة على الشمالية والجوف

أكد المركز الوطني للأرصاد، مساء الاثنين، سقوط أمطار من متوسط إلى غزيرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

طقس اليوم

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة طقس أمس الاثنين، موضحًا أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على أغلب مدن المملكة، بالإضافة إلي أن هناك فرصًا لسقوط أمطار والتي قد تكون في بعض الأحيان رعدية خلال الساعات القادمة.

وأشار المركز إلى أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح المصحوبة بالأتربة والغبار على الكثير من المناطق، بالإضافة إلى وجود شبورة وضباب، والتي ستؤثر على حجب الرؤية وخاصة على الطرق السريعة.