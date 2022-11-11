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وسط أجواء روحانية

أمطار غزيرة على المعتمرين اليوم

2022-11-11 الساعة 9:21
أمطار غزيرة على المعتمرين اليوم
المواطن - الرياض

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هطلت أمطار غزيرة على المعتمرين، اليوم، في صحن المطاف، وسط أجواء روحانية عالية.

توقعات الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن)، وأجزاء من الحدود الشمالية (رفحاء).

في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة جازان وعسير والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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