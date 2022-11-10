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أمطار غزيرة على حفر الباطن

2022-11-10 الساعة 2:25
أمطار غزيرة على حفر الباطن
المواطن - الرياض

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شهدت محافظة حفر الباطن، حال هطول غزيرة للأمطار اليوم الخميس، ومستمرة حتى الآن.

استعدادات التعامل مع الطقس

من حانب آخر، رفعت الجهات المسؤولة درجة استعداداتها لحالة الطقس والتعامل مع الأمطار والسيول، كالأمانة العامة لحفر الباطن، والدفاع المدني والمرور والصحة.

 

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