أمطار غزيرة على حفر الباطن

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شهدت محافظة حفر الباطن، حال هطول غزيرة للأمطار اليوم الخميس، ومستمرة حتى الآن.
أمطار الخير على حفر الباطن #السعودية #مركز_العاصفة
10_11_2022 pic.twitter.com/OMrSqoqPjg
— مركز العاصفة (@Storm_centre) November 10, 2022
من حانب آخر، رفعت الجهات المسؤولة درجة استعداداتها لحالة الطقس والتعامل مع الأمطار والسيول، كالأمانة العامة لحفر الباطن، والدفاع المدني والمرور والصحة.