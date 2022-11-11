أمطار غزيرة على رابغ حتى الواحدة

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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، من فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في منطقة مكة المكرمة حتى الواحدة من صباح يوم السبت.
ونشر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” تحذيرات نقلها عن المركز الوطني للأرصاد بشأن سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تشمل منطقة رابغ من مساء يوم الجمعة حتى صباح يوم السبت.
ودعا الدفاع المدني المواطنين بمكة المكرمة بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.