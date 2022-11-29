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أمطار غزيرة على رابغ ولقطات توثق الهطول

2022-11-29 الساعة 9:54
أمطار غزيرة على رابغ ولقطات توثق الهطول
المواطن - الرياض

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وثق فيديو نشرته منطقة إمارة مكة المكرمة، مساء اليوم الثلاثاء، سقوط الأمطار الغزيرة بمدينة رابغ، حيث أدت إلى تدنٍّ في الرؤية وبطء في حركة سير السيارات.

توقعات الأرصاد

توقع المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في بعض مناطق مكة المكرمة.

وذكر المركز الوطني، على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتوقع هبوب العواصف والأمطار بمنطقة رابغ، وذلك بداية من اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرًا حتى غدٍ الأربعاء الساعة الـ 12 مساءً.

وأفادت الأرصاد بالتأثيرات المصاحبة لطقس مكة المكرمة، بنشاط في الرياح السطحية وارتفاع الأمواج وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.

من جانبه، ودعا المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

تحذيرات جوية

وحذر المركز الوطني للأرصاد من امتداد يومي الثلاثاء والأربعاء لتشمل مناطق المدينة المنورة وهي المدينة المنورة والمهد ووادي الفرع والحناكية وخيبر والعلا والعيص وينبع وبدر، وكذلك مناطق حائل وبقعاء والغزالة والشنان ومعظم محافظات المنطقة.

وتصل الأمطار أيضًا إلى مناطق مكة المكرمة ومنها العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وخليص والليث.

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