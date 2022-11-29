أمطار غزيرة على مكة المكرمة حتى الـ 6 مساءً

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا صادرًا من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة 6 مساءً.

وذكر الدفاع المدني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن هطول الأمطار يشمل (ثول، رابغ)، حيث يتوقع أن تسقط من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السادسة مساءً.

ودعا المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظًا على سلامتهم.

تحذيرات جوية

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة طقس أمس الاثنين، موضحًا أن هناك انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على أغلب مدن المملكة، بالإضافة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار والتي قد تكون في بعض الأحيان رعدية خلال الساعات القادمة.

وأشار المركز إلى أنه سوف يكون هناك نشاط للرياح المصحوبة بالأتربة والغبار على الكثير من المناطق، بالإضافة إلى وجود شبورة وضباب، والتي ستؤثر على حجب الرؤية وخاصة على الطرق السريعة.