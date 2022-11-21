أمطار غزيرة وجريان للسيول في بني عيسى

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في قرى بني عيسى بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول في بني عيسى بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات الأرصاد

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير،الباحة ومكة المكرمة.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك,كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.