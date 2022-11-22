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أمطار غزيرة وسيول شرق محافظة الليث

2022-11-22 الساعة 11:02
أمطار غزيرة وسيول شرق محافظة الليث
المواطن - مكة المكرمة

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وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، خلال الساعات القليلة الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول في أحياء شرق محافظة الليث، هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.

 

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