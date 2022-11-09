أمطار ليلية وتوقعات بغزارتها غدًا

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أعلن الخبير المناخي زياد الجهني، مساء اليوم الأربعاء، عن بدء سقوط أمطار خلال ساعات الليل القادمة لتشتد غزارتها غدًا الخميس.
وبحسب ما نشره الجهني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” فمن المتوقع أن تسقط الأمطار غدًا على المدينة المنورة وحائل والباحة وجازان وأجزاء من القصيم وحفر الباطن.
وفي قت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة من سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق، لافتًا إلى أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.