أمير الشرقية يدشن محافظة البيضاء

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية محافظة البيضاء كما دشن سموه مبنى المحافظة.

وفور وصوله أزاح سمو أمير المنطقة الشرقية الستار إيذاناً بتدشين مبنى المحافظة وبدء أعمالها، وأشاد سموه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم واهتمام لكل ما يخدم أبناء الوطن والمقيمين على أرضه وبمتابعة من سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ” حفظهم الله ” لتحقيق تنمية مستدامة في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وهو هدف استراتيجي للقيادة الرشيدة، كما رفع سموه الشكر والعرفان باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة للقيادة حفظها الله على اعتماد المحافظة ضمن محافظات المنطقة الشرقية ، بناءً على الأمر الملكي رقم 19560.

رفع جودة الحياة

وقال سموه : “نسعد اليوم بتدشين محافظة البيضاء وإطلاق أعمالها كمحافظة جديدة في المنطقة صدرت الموافقة الكريمة من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على استحداثها لتضاف لمحافظات المنطقة الشرقية ، وتساهم مع بقية الجهات الخدمية في رفع مستوى جودة حياة سكان المحافظة ومتابعة المشاريع التنموية التي سيكون لها أثر إن شاء الله مباشر على سرعة تطور المحافظة والمناطق التي تقع في نطاقها الإداري”.

واستمع سمو أمير المنطقة الشرقية لشرح عن أقسام المحافظة من قبل مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بإمارة المنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله الحربي وما يتضمنه المبنى من إدارات ، وألقى محافظ البيضاء الأستاذ عبدالله البراك كلمة أكد فيها أن المملكة في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (حفظهم الله) تشهد نمواً متسارعاً، واتساعًا لرقعة الإنجازات في الدولة على كافة المجالات ومنها تدشين العمل بمحافظة البيضاء التابعة لإمارة المنطقة الشرقية بمتابعة حثيثة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

تسريع عجلة التنمية

كما ألقى الدكتور علي آل فردان كلمة نيابة عن أهالي المحافظة رفع فيها الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته تدشين أعمال المحافظة لتسريع عجلة التنمية وخدمة أهاليها تجسيداً لاهتمام القيادة الرشيدة،

تقع محافظة البيضاء بحاضرة الدمام على مساحة 1277 كلم2 تقريباً وتخدم عدداً من الأحياء، وتضم عدداً من المواقع الهامة كمطار الملك فهد، وجزءاً من منطقة التجارة والأعمال غرب طريق أبو حدرية، ومنطقة الخدمات الإقليمية الواقعة غرب مطار الملك فهد، وتتضمن عدداً من استعمالات الأراضي المعتمدة وفقاً للمخطط الهيكلي والمخطط الإرشادي العام ومن أبرزها: الاستعمال السكني، والاستعمال التجاري والاستثماري، إضافة إلى الاستعمالات الخدمية والخدمات المساندة.

حضر التدشين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين ووجهاء وأعيان المحافظة.