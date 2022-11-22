أمير الشرقية يستقبل مدير عام الجوازات

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء معالي الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى مدير عام جوازات المملكة.
وأشاد سموه بالجهود التي تقوم بها إدارات الجوازات في منافذ المنطقة الشرقية وخصوصاً منفذ سلوى لتسهيل إجراءات عبور المشجعين إلى دولة قطر الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله.
ورفع الفريق اليحيى الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومتابعته لأعمال الجوازات في المنطقة وخصوصاً خلال إقامة كأس العالم بدولة قطر الشقيقة.