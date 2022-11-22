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فوز تاريخي وأداء مبهر

أمير الشمالية يحتفل مع المواطنين بفوز المنتخب السعودي

2022-11-22 الساعة 9:33
أمير الشمالية يحتفل مع المواطنين بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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شارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، المواطنين فرحتهم بفوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني.

 

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وقال الأمير فيصل خلال تجوله في المنطقة للمواطنين: نحن في خدمتكم جميعًا، حيث حرص المواطنون على مشاركة أمير الشمالية بالسيلفي وتوثيق تلك اللحظات التاريخية بعد فوز المنتخب السعودي على الأرجنتين.

أداء مبهر

قدم لاعبو الأخضر، اليوم الثلاثاء، مباراة رائعة مبهرًا العالم، بعد نجاحه في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني بعد مرور 36 مباراة، لم يعرف فيها التانجو الخسارة، منذ الخسارة من البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا عام 2019.

واستطاع المنتخب السعودي اقتناص 3 نقاط بعد الفوز على منتخب الأرجنتين في المباراة اليوم الثلاثاء بنتيجة 2/ 1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

 

 

 

 

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