أمير الشمالية يزور كوفي شوب في طريف

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زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مساء أمس الأحد، محل كوفي شوب بمحافظة طريف.
وتبادل أمير منطقة الحدود الشمالية أطراف الحديث مع رواد المقهى وطاقم العمل، وذلك بالتزامن من انطلاق فعاليات كأس العالم في قطر.
وأبدى أمير الحدود الشمالية إعجابه بالتجهيزات في المقهى والاستعدادات لاستقبال الزبائن مع انطلاق فعاليات كاس العالم التي ينتظرها عشاق الكرة على أحر من الجمر.
كما سلم أمير الحدود الشمالية على طفلة صغيرة بعمر الثلاث سنوات وتبادل معها أطراف الحديث، في لمسة حانية من أمير الشمالية.