أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام

خيمت حالة من الحب والفرح والسعادة خلال لقاء أمير المنطقة الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمجموعة من الأطفال الأيتام بمحافظة طريف، وذلك خلال التقاط الصور التذكارية معهم.

لقطة إنسانية

وخلال التقاط الصور، طالب طفل يتيم الأمير فيصل بن خالد بالتقاط صورة معه بقوله: أبي أصور لحالي، ليرد عليه الأمير فيصل ضاحكًا ومتوددًا إليه للالتقاط الصورة معه قائلًا: تعالَ اتصور لحالك.

زيارته لجمعية الأيتام

يشار إلى زيارة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الاثنين، مقر جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف.

والتقى بعدد من أبناء وبنات الجمعية من الايتام، واطلع على سير عمل الجمعية وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشريحة الغالية.

وبارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حصول جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف على درجة تقييم 96% في الحوكمة والشفافية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لالتزامها بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ إستراتيجي تبني عليه عملها، مؤكدًا أهمية تمكين اليتيم ودعم أسرته من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وتنموية متميزة وشراكات فاعلة، والإسهام في تحسين حياة اليتيم وأسرته والسعي إلى تمكينه من خلال تصميم مبادرات نوعية لتمكين جميع المستفيدين.