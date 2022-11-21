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لضمان تحسن حالتهما الصحية

أمير الشمالية يوجه باستكمال علاج شقيقين يعانيان من الشلل

2022-11-21 الساعة 10:05
أمير الشمالية يوجه باستكمال علاج شقيقين يعانيان من الشلل
المواطن - واس

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وجَّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الشؤون الصحية بالمنطقة بضرورة استكمال علاج الشاب هاشم بن صالح الشريف 16 سنة، الذي يعاني من متلازمة هليير، وشلل دماغي وشلل كامل، ويعيش على الأكسجين، وشقيقته فاطمة بنت صالح الشريف 8 سنوات، التي تعاني من شلل دماغي وتسبب لها بشلل نصفي، وذلك في أحد المراكز المتقدمة والمتخصصة في علاج حالاتهم وتقديم كل الرعاية لهما؛ لضمان تحسن حالتهما الصحية.

جاء ذلك بعد زيارته، اليوم الاثنين، لمنزلهما في محافظة طريف.

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زيارته لجمعية الأيتام

يشار إلى زيارة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الإثنين، لمقر جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف.

والتقى خلال زيارته بعدد من أبناء وبنات الجمعية من الايتام، واطلع على سير عمل الجمعية وما تقوم به من أعمال في سبيل خدمة هذه الشريحة الغالية.

وبارك الأمير فيصل بن خالد بن سلطان حصول جمعية رعاية الأيتام بمحافظة طريف على درجة تقييم 96% في الحوكمة والشفافية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك لالتزامها بمبدأ الحوكمة والشفافية كمبدأ إستراتيجي تبني عليه عملها، مؤكدا أهمية تمكين اليتيم ودعم أسرته من خلال تقديم برامج وخدمات اجتماعية وتنموية متميزة وشراكات فاعلة، والإسهام في تحسين حياة اليتيم وأسرته والسعي إلى تمكينه من خلال تصميم مبادرات نوعية لتمكين جميع المستفيدين.

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