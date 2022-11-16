أمير تبوك: الاهتمام بالمحميات نقلة نوعية للمحافظة على الغطاء النباتي

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، أندرو زالوميس، والوفد المرافق له.

واطلع أمير تبوك على أعمال الهيئة وإستراتيجيتها وأهم الفرص السياحية والاجتماعية، بالإضافة إلى الخطط والأهداف التي سيتم العمل عليها للحفاظ على الحياة الفطرية وإنمائها، وحماية البيئة داخلها بما يكفل التوازن البيئي بالمحمية.

تعزيز التنوع الإحيائي والحفاظ على الحياة الفطرية

ونوه بما تحظى به البيئة من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أهمية الدور البارز للمحميات في تعزيز التنوع الإحيائي والمحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالمحميات سيشكل نقلة نوعية تسهم في المحافظة على الغطاء النباتي والتنوع الحيوي بشكل عام وإسهامها في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أكد على دعم جميع أعمال هيئة تطوير محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية من قبل إمارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهم.