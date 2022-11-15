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خلال ترؤسه اجتماع لجنة الدفاع المدني

أمير تبوك يتابع إنجاز مشاريع درء أخطار السيول

2022-11-15 الساعة 3:49
أمير تبوك يتابع إنجاز مشاريع درء أخطار السيول
المواطن - الرياض

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ترأس الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية، اليوم الثلاثاء بمكتبه بالإمارة اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات الحكومية.

استعراض التقارير

واستهل الأمير فهد الاجتماع، بسؤال المولى القدير أن يمنّ على البلاد والعباد بالغيث، مضيفًا أن الجميع يفرح بالأمطار ويبتهلون لله بالشكر ويشعرون بالسعادة.

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بعد ذلك استعرض التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية وكذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية بخصوص الاستعداد لموسم الأمطار.

إنجاز المشروعات

كما اطلع على نسب الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها لمشاريع درء أخطار السيول والسدود وتصريف مياه الأمطار ووجه سمو أمير المنطقة بمضاعفة الجهود، وتفعيل الخطط المعدة وضرورة التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المشاركة في أعمال اللجنة، كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الاجتماع، دعا أمير منطقة تبوك، الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد -حفظهما الله-.

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