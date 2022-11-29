أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ أحمد الخريصي

اطمأن أمير تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على صحة الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، حيث زاره في المستشفى الذي يعالج فيه.

ونشرت إمارة منطقة تبوك، صورة توثق زيارة الأمير فهد بن سلطان للشيخ أحمد بن عبدالرحمن الخريصي، وحرصه على الاطمئنان عليه.

رجال تبوك الأوفياء

وأشاد رواد موقع “تويتر” بحرص أمير تبوك على زيارة الشيخ الخريصي، وقال أحد المغردين “أمير منطقة تبوك دائمًا بأخلاقه الصافية مع رجال تبوك الأوفياء، والشيخ أحمد الخريصي على رأس قائمة الوفاء فجاءت هذه الزيارة الميمونة، ندعو له بدوام الصحة والسلامة”.

وأضاف مغرد: “اللهم اشفِ الشيخ أحمد الخريصي شفاءً ليس بعده سقم أبدًا، وخذ بيده واحرسه بعينك التي لا تنام وأطل في عمره يا أرحم الراحمين، واحفظ لنا سمو الأمير فهد بن سلطان أمير الخير والوفاء”.

دعوات لأمير تبوك

وأشار آخر “أتم الله عليه صحته وعافيته العم أبو دحيم والدنا ووالد تبوك كلها وليس بمستغرب زيارة صاحب السمو الملكي فهذا ما عهدنا من الأمير فهد حبه وتقديره للعم أحمد فهو رجل خدم دينه ووطنه وقيادته بكل تفانٍ وإخلاص”.