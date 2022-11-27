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مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع

أمير تبوك يوجه بإنجاز مشروع مبنى مجلس المنطقة بوقته المحدد

2022-11-27 الساعة 4:58
أمير تبوك يوجه بإنجاز مشروع مبنى مجلس المنطقة بوقته المحدد
المواطن - الرياض

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قام صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير تبوك اليوم، بجولة تفقدية لمشروع مبنى مجلس المنطقة الجديد وقاعة المؤتمرات بمدينة تبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني وأمين مجلس المنطقة الدكتورة خلود الخميس.

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أقسام المشروع

واطلع سموه خلال الجولة على مختلف الأقسام بالمشروع المقام على مساحة تتجاوز 110 آلاف متر مربع، ويتكون من طابقين بمساحة 8 آلاف متر مربع، مستمعًا سموه لشرح عن المبنى وما يتضمنه من إدارات وأقسام، وقاعة مؤتمرات بسعة 210 أشخاص، وصالة اجتماعات ومحاضرات تتسع لـ 180 شخصًا، بالإضافة للخدمات والمرافق العامة التي سيتم تجهيزها بأحدث التجهيزات.

جولة أمير تبوك

وأعرب سمو أمير تبوك في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده من نسب إنجاز في المشروع، موكدًا على ضرورة العمل الجاد لتقديم كل ما فيه خدمة الوطن والمواطن إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال سموه: “إن هذا المشروع بما فيه من مكونات ليس لمجلس المنطقة فحسب، بل لاحتواء كافة الأنشطة والفعاليات التي تهم أبناء وبنات المنطقة، ولاحتضان أي مؤتمر على أي مستوى بشكل منظم وحديث، موجهًا سموه القائمين على المشروع بضرورة مضاعفة الجهود لإنجازه في وقته وزمانه المحدد”.

أمير تبوك

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