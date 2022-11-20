أمير قطر: استثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء

بدأ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني كلمته خلال افتتاح كأس العالم بالقول “بسم الله الرحمن الرحيم باسم كل العرب.. من قطر من بلاد العرب نرحب بكم في افتتاح كاس العالم 2022”.

وانطلق منذ قليل، حفل افتتاح النسخة الـ22 من كأس العالم والتي تستضيفها قطر حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

استثمار في الخير

وأضاف الأمير تميم “سنتابع ومعنا كثيرون من العالم هذا المهرجان الكروي الكبير للتواصل الحضاري”، مؤكدًا أن قطر بذلت الجهد واستثمرت في الخير للإنسانية جمعاء.

وأشار: “ما أجمل أن يضع الناس ما يفرقهم جانبًا لكي يحتفوا بتنوعهم وما يجمعهم، ولتكن أيامًا ملهمة بالخير والأمل.. أهلاً وسهلًا بالعالم في دوحة الجميع”.

وبدأ في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

حضور زعماء العالم

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري بعد المجيد تبون ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

كما حضر إلى الدوحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ والرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الرواندي بول كاغامي.

ثقافة قطر والعالم

ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”.

وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.

والعرض الأهم في حفل الافتتاح حمل عنوان “دريمرز” (حالمون)، وهو أغنية جديدة تنضاف إلى قائمة الأغاني الرسمية للعرس العالمي، وتحمل توقيع نجم البوب الكوري الجنوبي أحد الأعضاء السبعة لفرقة “بي تي إس” جونغكوك والمطرب القطري فهد الكبيسي.