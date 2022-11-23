أمير قطر ممازحًا وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟

مازح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خلال حضورهما لقاء المغرب وكرواتيا اليوم.

وقال أمير قطر في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية لـ وزير الرياضة : ” كيف النومة أمس؟”، ليضحك أمير قطر والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

الأخضر يُبدع

وكان المنتخب السعودي هزم الأرجنتين بهدفين لهدف، حيث سجل لـ السعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للأرجنتين، اللاعب ليونيل ميسي. وسيتقابل المنتخب السعودي مع منتخب بولندا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من المونديال.