أمير قطر ممازحًا وزير الرياضة: كيف النومة أمس؟

هدف يعلن دورات مجانية في مجال الأمن السيبراني وزير الرياضة: الأخضر فاجأ الجميع وقدم أداء عالميًّا حالة مطرية خامسة الليلة على 3 مناطق جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في غدة البنكرياس صدمة تظهرها استطلاعات الرأي بشأن ترشح ترامب تسجيل 51 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 62 فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم
مازح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، خلال حضورهما لقاء المغرب وكرواتيا اليوم.
وقال أمير قطر في مقطع فيديو بثته قناة الإخبارية لـ وزير الرياضة : ” كيف النومة أمس؟”، ليضحك أمير قطر والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وكان المنتخب السعودي هزم الأرجنتين بهدفين لهدف، حيث سجل لـ السعودية كل من صالح الشهري وسالم الدوسري، بينما سجل للأرجنتين، اللاعب ليونيل ميسي. وسيتقابل المنتخب السعودي مع منتخب بولندا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية من المونديال.