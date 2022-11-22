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حضر إلى استاد لوسيل لدعم الأخضر

أمير قطر يؤازر المنتخب السعودي أمام الأرجنتين

2022-11-22 الساعة 1:24
أمير قطر يؤازر المنتخب السعودي أمام الأرجنتين
المواطن - الرياض

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حرص أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد على الحضور إلى مقصورة استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء، لدعم المنتخب السعودي في مواجهته القوية التي بدأت منذ دقائق أمام منتخب الأرجنتين ضمن مواجهات كأس العالم 2022.

وبدأت مباراة منتخبي السعودية والأرجنتين على استاد لوسيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر، اليوم الثلاثاء، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة العربية والعالمية.

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تشكيل المنتخب

وأعلن المديرالفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، تشكيل المنتخب الوطني أمام الأرجنتين، في اللقاء الذي يقام في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب لوسيل بمونديال 2022 في قطر.

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، حسان التمبكتي، ياسر الشهراني.

وسط الملعب: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، محمد كنو.

خط الهجوم: صالح الشهري، فراس البريكان، سالم الدوسري.

قمة للتاريخ

يستضيف ملعب استاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة؛ قمة قوية وتاريخية بين منتخبي السعودية والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بمونديال قطر 2022.

يضم المنتخب السعودي؛ في مجموعته منتخبات كل من الأرجنتين، المكسيك، وبولندا، وسيواجه المنتخب السعودي نظيري البولندي يوم 26 نوفمبر الجاري، ويخوض مباراة الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم ضد المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وسبق وأن لعب منتخب الأرجنتين 4 مرات أمام السعودية، وفاز راقصي التانجو في مباراتين مع التعادل في مباراتين.

وتواجه الفريقان مرة واحدة في لقاء رسمي لعب في أكتوبر 1992 ضمن كأس القارات وانتهى بفوز الأرجنتين 3-1 بفضل أهداف ليوناردو رودريجيز، وكلاوديو كانيجيا، ودييجو سيميوني، فيما سجل سعيد العويران هدف السعودية الوحيد.

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