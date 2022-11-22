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فرحة عارمة وتصفيق حاد

أمير قطر يحتفل بفوز المنتخب السعودي

2022-11-22 الساعة 4:34
أمير قطر يحتفل بفوز المنتخب السعودي
المواطن - الرياض

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احتفل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بفوز المنتخب السعودي التاريخي أمام الأرجنتين في أول مباراة له ضمن مواجهات دور المجموعات بكأس العالم 2022 المقامة في قطر.

فرحة عارمة واحتفال

وحرص أمير قطر على الحضور إلى مقصورة استاد لوسيل، اليوم الثلاثاء، لدعم المنتخب السعودي في مواجهته القوية أمام منتخب الأرجنتين.

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وأظهر مقطع الفيديو، الفرحة العارمة للشيخ تميم بن حمد، وتصفيقه للاعبي الأخضر بعد الفوز الساحق والتقدم أمام الأرجنتين بنتيجة 2-1.

الأخضر يحرج ميسي ورفاقه

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في إبهار العالم، والفوز على منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وفي الشوط الأول، كان ليونيل ميسي أحرز هدف التقدم لـ منتخب الأرجنتين في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

هدف صالح الشهري

وفي الشوط الثاني، كشر الأخضر عن أنيابه الهجومية ليُضيف الهدف الأول عبر صالح الشهري في الدقيقة الـ48، ثم بعدها عزز سالم الدوسري من تقدم الأخضر بالهدف الثاني من تصويبة قوية في الدقيقة الـ53، لتنتهي المباراة بفوز الأخضر بنتيجة 2-1.

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