أمين بخاري يترقب مباراته الأولى مع الأخضر

يأمل حارس مرمى فريق النصر، أمين بخاري في المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، للمرة الأولى في تاريخه.

إصابة فواز القرني

وكان حارس مرمى الشباب، فواز القرني قد تعرض لإصابة في الركبة خلال تواجده مع الأخضر في معسكر أبو ظبي، ما دفع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، لاستدعاء أمين بخاري بدلًا منه.

وأجرى فواز القرني عملية جراحية في الركبة، وتُشير التقارير إلى غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر على الأقل، قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفري الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية.

مشاركة أمين بخاري

ويملك أمين بخاري خبرة دولية، نظرًا لمشاركاته السابقة مع المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حيث ظهر بشكل مميز معه، وساهم في حصوله على المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عامًا، والتأهل لأولمبياد طوكيو الماضي.

ويأمل بخاري صاحب الـ25 عامًا في المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال المباريات الودية المتبقية قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2022، وتدشين مشواره مع الأخضر.

ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته لمونديال قطر، ويتبقى له 3 مباريات، حيث سيواجه آيسلندا، وبنما في الإمارات يومي 6 و10 نوفمبر، ثم يلعب مع كرواتيا في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).