أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب الحياة

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نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو لدعم مبادرة أنا بخير، لنشر الأمل والتفاؤل وحب الحياة.
سلطت الفيديو الضوء على قصة شاب يدعى عبدالعزيز، فقد نور عينيه وصار يبصر بعين أصدقائه.
عندما يركض الأطفال لرؤية تلك الأشياء الجميلة؛ أركض لسماعها!
أنا عبدالعزيز و #أنا_بخير pic.twitter.com/A1jdx324EL
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 27, 2022
روى عبدالعزيز معاناته في الطفولة، وكيف تمكن من التغلب عليها، واعتمد على أنامله وأذنيه، في التعايش مع كافة أمور حياته، بالإضافة إلى دعم أهله وأصدقائه.
أشار عبدالعزيز إلى أنه لم يشعر بأي إعاقة أو نقص فلديه المزيد من النعم لشكر الله عليها.
أنا بخير هي مبادرة تطوعية من قبل مجموعة متطوعات في المجال الصحي.
تهدف الحملة لنشر الأمل والتفاؤل وحب الحياة.