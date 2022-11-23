أنغام في المستشفى وتطلب الدعاء

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تعرضت الفنانة المصرية أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرتها إلى إجراء جراحة كبرى في المستشفى.
كشفت الصفحة الرسمية لأنغام عبر فيسبوك تفاصيل الحالة الصحية للمطربة، حيث قالت: إن الفنانة أنغام تعرضت لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حاليًّا ما زالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن.
وبحسب البيان، حاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة، لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول.
تقدمت الصفحة الرسمية بالاعتذار للجماهير المنتظرين ظهورها الفني وفق الحفلات المعلن عنها مسبقًا، ونوه البيان بتأجيل جميع حفلات الفنانة حاليًّا لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها.
وختمت الصفحة: نرجو من كل محبي أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل.