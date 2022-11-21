أنقرة تستدعي سفير السويد احتجاجًا على إهانة أردوغان

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احتجت أنقرة على عرض مقاتلين أكراد مشاهد بتقنية الإسقاط الضوئي، مشاهد مسيئة على واجهة سفارة تركيا في ستوكهولم.
وكشفت وكالة الأناضول أن الخارجية التركية استدعت السفير السويدي في أنقرة، للاحتجاج على ما وضفته دعاية التنظيم الإرهابي التي عُكست على مبنى تابع للسفارة التركية في ستوكهولم”. دون مزيد من التوضيحات.
وأبلغت تركيا، سفير السويد إدانتها عرض مجموعات على صلة بحزب العمال الكردستاني بواسطة الإسقاط الضوئي مشاهد دعاية إرهابية ومهينة للرئيس التركي على (واجهة) مبنى السفارة التركية في ستوكهولم”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر دبلوماسي تركي.
جاء الموقف التركي عقب نشر لجنة التضامن من أجل “روج آفا” (التسمية الكردية للمناطق الخاضعة لسيطرة “قوات سوريا الديمقراطية”)، في السويد مقطع فيديو يتضمن دعمًا لـوحدات حماية الشعب (العمود الفقري لـ “قسد”) التي تصنفها أنقرة بأنها منظمة إرهابية.