أنور: مباراة كبيرة للأخضر أمام هولندا بالمونديال

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استضاف برنامج ملعب SBC مع الإعلامي خالد الشنيف على قناة SBC لاعبي المنتخب الوطني السابقين فؤاد أنور والحارس السابق محمد الدعيع.
بث مباشر عبر #تويتر | برنامج #ملعب_SBC مع خالد الشنيف وضيوفه فؤاد أنور، محمد الدعيع.@k_alshenaif @FuadAnwar06 @MohammedAlDeayehttps://t.co/1s8gRPNuBk
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 1, 2022
قال نجم وسط المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور لبرنامج ملعب SBC اليوم الثلاثاء إنه طرح على القياديين فكرة تواجد عوائلنا بمعسكر المنتخب في كأس العالم 1994 بأمريكا وتقبلوا الفكرة.
#ملعب_SBC | فؤاد أنور: طرحت على القياديين فكرة تواجد عوائلنا بالمعسكر وتقبلوا الفكرة. #قناة_SBC@FuadAnwar06 pic.twitter.com/p8O6b2QnKk
— #ملعب_SBC (@sbcsport) November 1, 2022
وأضاف فؤاد أنور أنه رغم الخسارة بهدفين لهدف أمام هولندا في كأس العالم 1994، وقدمنا مباراة كبيرة فضاعف الأمير فيصل بن فهد المكافآت من أجل دعمنا وإعجابًا بمستوانا.