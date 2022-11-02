أنور: مباراة كبيرة للأخضر أمام هولندا بالمونديال

استضاف برنامج ملعب SBC مع الإعلامي خالد الشنيف على قناة SBC لاعبي المنتخب الوطني السابقين فؤاد أنور والحارس السابق محمد الدعيع.

عائلات اللاعبين

قال نجم وسط المنتخب السعودي السابق فؤاد أنور لبرنامج ملعب SBC اليوم الثلاثاء إنه طرح على القياديين فكرة تواجد عوائلنا بمعسكر المنتخب في كأس العالم 1994 بأمريكا وتقبلوا الفكرة.

مكافآت مباراة هولندا

وأضاف فؤاد أنور أنه رغم الخسارة بهدفين لهدف أمام هولندا في كأس العالم 1994، وقدمنا مباراة كبيرة فضاعف الأمير فيصل بن فهد المكافآت من أجل دعمنا وإعجابًا بمستوانا.