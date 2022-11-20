أهازيج الأخضر السعودي تزين حفل افتتاح كأس العالم

زينت أهازيج الأخضر السعودي حفل افتتاح كأس العالم 2022 في قطر، الذي انطلق، اليوم الأحد، بحضور كبار زعماء العالم.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، جزءًا من حفل افتتاح كأس العالم بقطر، حيث زينته أهزوجة “يا أخضر معاك الله”.

حضور مميز

ويشارك مجلس جمهور المنتخب السعودي “الصقور الخضر” بحضور مميز في اليوم الأول لافتتاح منطقة البيت السعودي في قطر.

وحسب قناة “العربية”، أدت مجموعة من الأهازيج الداعمة للمنتخب إثارة حماسة الحضور في كأس العالم.

افتتاح حفل كأس العالم

وانطلق في استاد البيت بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، افتتاح أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، وسط تدفق زعماء العالم ومشجعي كرة القدم.

وتميز حفل الافتتاح بحضور عدد من زعماء العالم، من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الجزائري بعد المجيد تبون ونائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد.

ثقافة قطر والعالم

ومزج حفل الافتتاح بين التقاليد القطرية والثقافة العالمية، وتصدره أحد أعضاء فرقة البوب الكوري الشهيرة “بي تي إس”.

وتتمحور رسالة الحفل حول التقارب بين كل شعوب البشرية والتغلب على الاختلافات من خلال الإنسانية والاحترام والشمولية.