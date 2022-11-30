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قبل مواجهة المكسيك في المونديال

أهازيج جماهير الأخضر: العب يا سعودي وحقق كل أمانينا

2022-11-30 الساعة 7:05
أهازيج جماهير الأخضر: العب يا سعودي وحقق كل أمانينا
المواطن - الرياض

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تُجهز جماهير الأخضر أهازيج خاصة قبل مباراة المنتخب السعودي ضد نظيره المكسيكي اليوم، وسط تمنيات بتألق اللاعبين وتحقيق الفوز؛ لخطف بطاقة التأهل.

أهازيج المنتخب السعودي

كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن كلمات أهازيج الأخضر في مباراة اليوم، مطالبًا الجماهير بحفظها جيدًا وترديدها لتحفيز اللاعبين.

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وعلق قائلًا: “نبي نوري العالم قوة جمهورنا في مباراة السعودية ضد المكسيك من خلال الأهازيج.. احفظوها وردّدوها اليوم”.

جماهير منتخب السعودية
جماهير الأخضر – المصدر @AbdulazizTF

وجاءت كلمات أهازيج جماهير الأخضر، كالتالي: ” يا سعودي جينا.. بصوت واحد أخضرنا يلعب واحنا معاه.. العب يا سعودي جمهورك وراك.. العب يا سعودي وحقق كل أمانينا، يالله يا والي.. علمنا في العالي”.

وتداول رواد موقع “تويتر”، مقطع فيديو لمسيرة كبيرة لجماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، والجمهور في المدرجات، مصحوبة بصوت الأهازيج، وسط تفاعل كبير وتمنيات بفوز الصقور اليوم.

أهازيج المنتخب السعودي
كلمات الأهازيج – المصدر @SaudiNTFans

الأخضر يسعى للتأهل

ويلعب المنتخب السعودي ضد المكسيك على استاد لوسيل، اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواصلة التألق، وتجاوز عقبة منتخب المكسيك الأول لكرة القدم، من أجل التأهل رسميًا إلى دور الـ16، خاصة أنه سينتظر نتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا في حالة التعادل.

المنتخب السعودي على استاد لوسيل
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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