أهازيج جماهير الأخضر بمدرجات استاد المدينة التعليمية

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عمت أجواء من الفرحة والتفاؤل بين الجماهير السعودية في مدرجات ملعب المدينة التعليمية، المؤازرة للمنتخب الوطني الأول في مباراته، اليوم السبت، التي بدأت ضد بولندا منذ دقائق ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2022.
أهازيج جماهير الأخضر من مدرجات استاد المدينة التعليمية 🇸🇦#كأس_العالم | #FIFAWorldCup | #Qatar2022pic.twitter.com/rzOaAT9L64قد يهمّك أيضاً
— 90+ (@90PlusKora) November 26, 2022
وغنت جماهير الأخضر أهازيج من مدرجات استاد المدينة التعليمية تفاؤلًا بفوز مرتقب للأخضر على بولندا، كما توج المنتخب السعودي بالفوز العريض على الأرجنتين بهدفين لهدف الثلاثاء الماضي على ملعب لوسيل.
وتوقعت جماهير الكرة السعودية فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مباراته المهمة أمام بولندا، والتي تقام حالياً على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.
يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مباراته اليوم السبت، أمام منتخب بولندا، المقامة حالياً على ملعب المدينة التعليمية، إلى تحقيق الفوز بأي نتيجة لبلوغ دور الـ16 من مونديال 2022 وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في بطولة كأس العالم عام 1994، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية.