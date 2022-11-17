أهداف الجولة الـ 12 بدوري يلو

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احتفى حساب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم يلو، بأهداف اللاعبين التي أحرزوها في مباريات الجولة الـ 12 من مسابقات دوري يلو.
8 مباريــات 🏟
18 هــــدف ⚽️قد يهمّك أيضاً
🎥⚽ أهداف الجولة الـ12 ⤵️https://t.co/YmgjynTKMD#دوري_يلو | #FDL
— دوري يلو (@FDL_KSA) November 16, 2022
وكتب حساب دوري يلو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 18 هدفًا في 8 مباريات.
اختتمت الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بتعادل أحد والفيصلي والحزم والجبلين.
وشهدت الجولة تسجيل 18 هدفًا مسجلة من 16 ناديًا فيما عجز عن التسجيل 6 فرق: (العين، القيصومة، الخلود، الشعلة، الفيصلي، أحد).
ويتصدر الترتيب الأخدود بـ 24 نقطة والمركز الثاني الفيصلي بـ 23 نقطة والمركز الثالث الحزم بـ 22 نقطة والمركز الرابع العربي بـ 22 نقطة.