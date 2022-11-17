أهداف الجولة الـ 12 بدوري يلو

احتفى حساب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم يلو، بأهداف اللاعبين التي أحرزوها في مباريات الجولة الـ 12 من مسابقات دوري يلو.

أهداف ومباريات

وكتب حساب دوري يلو عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: 18 هدفًا في 8 مباريات.

جولة مميزة

اختتمت الجولة الـ 12 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بتعادل أحد والفيصلي والحزم والجبلين.

وشهدت الجولة تسجيل 18 هدفًا مسجلة من 16 ناديًا فيما عجز عن التسجيل 6 فرق: (العين، القيصومة، الخلود، الشعلة، الفيصلي، أحد).

ويتصدر الترتيب الأخدود بـ 24 نقطة والمركز الثاني الفيصلي بـ 23 نقطة والمركز الثالث الحزم بـ 22 نقطة والمركز الرابع العربي بـ 22 نقطة.