أهم النجوم الغائبة للإصابة عن مونديال 2022

شهدت الاستعدادات المنتخبات والأيام الماضية قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر، إصابة العديد من نجوم لعبة كرة القدم، وبعضهم شكل صدمة لعدم مشاركته مع منتخب بلاده، أبرزهم نجم فرنسا وريال مدريد الإسباني كريم بنزيما، ونجم السنغال وبايرن ميونيخ الألماني ساديو ماني وبول بوجبا نجم منتخب الديوك ونجولو كانتي لاعب فرنسا أيضًا، وآخرون.

الغائبون للإصابة

يغيب عن منتخب فرنسا كل من بول بوجبا المصاب في أربطة الركبة، ونجولو كانتي المصاب في عضلات باطن الركبة، وكريستوفر نكونكو وبرسنيل كيمبيمبي تمزق الفخذ، وكريم بنزيما المصاب بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر.

السنغالي ساديو ماني المصاب في عصب أوتار الركبة.

ومن منتخب الماكينات الألمانية، تيمو فيرنر المصاب في أنكل القدم.

الإسبانيان، سيرجي روبرتو المصاب بخلع في الكتف الأيسر، وميكيل أويارثابال المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

الثلاثي الأرجنتيني، جيوفاني لو سيلسو المصاب في أوتار الركبة، ونيكولاس جونزاليس، وخواكين كوريا إصابات في الركبة.

نجم دفاع الأوروجواي، رونالد أراوخو المصاب في العضلة المقربة من الفخذ الأيمن.

المهاجم البرتغالي ولاعب ليفربول ديوجو جوتا المصاب في ربلة الساق، ومواطنه بيدرو نيتو المصاب في أربطة الكاحل، وأيضًا ريكاردو بيريرا المصاب في وتر أكيليس.

ونجم البرازيل “أرتور ميلو، ومواطنه فيليب كوتينيو للإصابة في أوتار الركبة.

لاعب منتخب قطر عبدالله الأحرق المصاب بالرباط الصليبي.

الهولندي جورجينيو فينالدوم المصاب بكسر في قصبة الساق اليمنى.

ومن المنتخب الوطني الأول، الحارس فواز القرني المصاب في الركبة، ورياض شراحيلي.

الإنجليزي راييس جيمس المصاب في ركبته، ومواطنه إميل سميث رو الذي خضع لجراحة في الحوض، واللاعب بن تشيلويل المصاب في عضلات باطن الركبة.

الأمريكي مايلز روبنسون المصاب في وتر العرقوب.