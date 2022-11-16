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وسط حذر ومراقبة التطورات الاقتصادية

أوبك: مستعدون للتدخل لخدمة الأسواق النفطية

2022-11-16 الساعة 6:11
أوبك: مستعدون للتدخل لخدمة الأسواق النفطية
المواطن - الرياض

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أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، أن المنظمة مستعدة للتدخل لخدمة الأسواق النفطية.

ترقب وحذر

وحسب ما نقلته قناة “العربية”، أوضح الغيص أن المنظمة حذرة ومتيقظة وتراقب التطورات الاقتصادية عالميًا.

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خفض التوقعات

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” خفضت في وقت سابق، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2022، بنحو 100 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 2.5 مليون برميل يوميًا.

وتعد عملية خفض التوقعات التي أعلنت عنها “أوبك” هي الخامسة منذ شهر أبريل الماضي.

القرار الأخير لـ أوبك +

يذكر أن تحالف أوبك + قرر في 5 أكتوبر الماضي، خفض إنتاج النفط بما يعادل مليوني برميل يوميًا، لمواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها سوق النفط.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن مجموعة أوبك+ تقوم بما يجب لضمان أن تكون أسواق النفط مستقرة ومستدامة.

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