تتفاوض بعض الشركات الأوروبية مع منتجي الغاز المسال لتأمين إمداداته للسنوات القادمة في ظل شحه في العالم، والعقوبات الغربية ضد الغاز الروسي، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

ممتلئة بنسبة 95٪ تقريبا

وكشفت الصحيفة أن مواقع تخزين الغاز في دول الاتحاد الأوروبي ممتلئة حاليا بنسبة 95٪ تقريبا، ولكن توفير الغاز للشتاء القادم سيصبح أكثر صعوبة بالنسبة للدول الأوروبية، نظرا لأنها “مقطوعة” عن الإمدادات من روسيا، والمنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال تنمو.

وبحسب الصحيفة، فإن الشركتين الألمانيتين BASF و Uniper أجريتا في الأسابيع الأخيرة محادثات مع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين حول اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي المسال المحتملة بعد 2025.

ويريد المشترون للغاز في أوروبا الحصول على أسعار أقل، بينما يعتبر الموردون الأمريكيون أن العملاء لا يفكرون في التضخم وتكاليف النقل والمخاطر المالية، وفقًا لنوفوستي

وقالت المديرة العامة لشركة “المعدات الكهربائية الأوروبية”، إيليا كالينكوف، إن أوروبا عاجلاً أم آجلاً ستكون قادرة على الاستغناء عن الطاقة الروسية ولكن فقط على حساب رفاهيتها واقتصادها.