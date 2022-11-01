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من بوابة الساحات الجنوبية

أوقات دخول الرجال والنساء للروضة الشريفة

2022-11-01 الساعة 5:47
أوقات دخول الرجال والنساء للروضة الشريفة
المواطن - الرياض

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي مواعيد زيارة الرجال والنساء للروضة الشريفة للصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم العمرة.

وقالت الوكالة في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا سابقًا، أو تطبيق توكلنا.

المواعيد المخصصة

وأوضحت أن المواعيد المخصصة للرجال هي الفترة الأولى والتي تبدأ من 11 صباحًا حتى صلاة العشاء، أما الفترة الثانية فتبدأ من 12:30 صباحًا حتى صلاة الفجر.

أما النساء، فتبدأ الفترة الأولى من بعد الفجر حتى 11 صباحًا، والفترة الثانية من بعد العشاء حتى 12 منتصف الليل.

الوقت المحدد

ولفتت إلى أن يلزم الحضور في الوقت المحدد، ويتم الدخول من بوابة الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37.

 

 

 

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