أوقات دخول الرجال والنساء للروضة الشريفة

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي مواعيد زيارة الرجال والنساء للروضة الشريفة للصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم العمرة.
وقالت الوكالة في إنفوجراف صادر عنها إنه يمكن حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة عبر تطبيق اعتمرنا سابقًا، أو تطبيق توكلنا.
وأوضحت أن المواعيد المخصصة للرجال هي الفترة الأولى والتي تبدأ من 11 صباحًا حتى صلاة العشاء، أما الفترة الثانية فتبدأ من 12:30 صباحًا حتى صلاة الفجر.
أما النساء، فتبدأ الفترة الأولى من بعد الفجر حتى 11 صباحًا، والفترة الثانية من بعد العشاء حتى 12 منتصف الليل.
ولفتت إلى أن يلزم الحضور في الوقت المحدد، ويتم الدخول من بوابة الساحات الجنوبية أمام باب مكة رقم 37.