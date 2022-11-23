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بعد استهداف البنى التحتية

أوكرانيا بلا كهرباء أو ماء

2022-11-23 الساعة 7:03
أوكرانيا بلا كهرباء أو ماء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تشهد أوكرانيا انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي وانقطاعًا في إمدادات المياه أيضًا بسبب ضربات متتالية على البنية التحتية، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

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وقال مسؤولون أوكرانيون إن مدينة لفيف بأكملها دون كهرباء وماء بعد أن تعرضت للضربات الروسية، وسُمع دوي انفجارات متعددة في أنحاء المنطقة بعد دوي صفارات الإنذار في أماكن أخرى في أنحاء أوكرانيا.

ولم ترد تقارير فورية حول الأهداف التي ربما تكون قد أصيبت، لكن الأصداء المدوية للانفجارات المتكررة هزت جميع أنحاء المدينة.

وحث عمدة لفيف، أندريه سادوفي، الناس على الاحتماء، وقال إن الأطفال نُقلوا إلى الملاجئ مع معلميهم وحث الآباء على عدم اصطحابهم حتى انتهاء دوي صفارات الإنذار.

بينما قال المسؤولون في العاصمة الأوكرانية إن البنية التحتية الحيوية والمنازل تعرضت للقصف.

وقبل وقت قصير من ورود تقارير جديدة من كييف ولفيف، قال مسؤولون إن جنوب أوكرانيا تعرض لهجوم متجدد، وحذر حاكم منطقة ميكولايف من وصول العديد من الصواريخ من الجنوب والشرق.

العملية الروسية مستمرة

وتواصل روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا وتستهدف منشآت الطاقة بشكل متكرر في الأسابيع الأخيرة، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ومع إصابة البنى التحتية للطاقة تضطر المتاجر والمستشفيات والمصالح الحكومية الأوكرانية إلى استخدام المولدات من أجل البقاء في العمل.

أوكرانيا بلا كهرباء أو ماء

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