أوكرانيا تستعيد 12 قرية في خيرسون

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أعلن الجيش الأوكراني استعادة 12 قرية في منطقة خيرسون، وفقا لما ذكرت شبكة العربية، اليوم الخميس.
من جانب آخر، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أمس بدء عملية سحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو ، لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر، وفق شبكة “روسيا اليوم”.
وأشارت السلطات الأوكرانية لمقاطعة خيرسون إلى أنّ “الأعلام الروسية اختفت عن المباني الإدارية بمناطق سيطرة روسيا”، في خيرسون.