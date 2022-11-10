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أوكرانيا تستعيد 12 قرية في خيرسون

2022-11-10 الساعة 3:10
أوكرانيا تستعيد 12 قرية في خيرسون
المواطن - متابعة

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أعلن الجيش الأوكراني استعادة 12 قرية في منطقة خيرسون، وفقا لما ذكرت شبكة العربية، اليوم الخميس.

انسحاب روسي

من جانب آخر، أمر وزير الدفاع الروسي ​سيرجي شويغو​، أمس بدء عملية سحب القوات الروسية إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو ، لتنظيم خطوط الدفاع على حدود النهر، وفق شبكة “روسيا اليوم”.

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وأشارت السلطات الأوكرانية لمقاطعة خيرسون إلى أنّ “الأعلام الروسية اختفت عن المباني الإدارية بمناطق سيطرة روسيا”، في خيرسون.

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