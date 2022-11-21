أول تعليق لأردوغان بشأن مصافحة السيسي

الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب محمد بن سلمان يدعم قطر.. توجيه وحضور وارتداء وشاح السعودية تعيد رسم الخريطة الدولية بقيادة محمد بن سلمان لقطات لـ محمد بن سلمان خلال افتتاح كأس العالم بقطر متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، أمس الأحد، أثناء حضور افتتاح كأس العالم بقطر، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.
وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.
وأشار الرئيس التركي إلى أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.
ونقلت خبر ترك، عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، حيث حضر افتتاح مونديال كرة القدم.
وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.