أول تعليق لأردوغان بشأن مصافحة السيسي

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن المصافحة التي جرت بينه وبين نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في قطر، أمس الأحد، أثناء حضور افتتاح كأس العالم بقطر، كانت خطوة أولى نحو مزيد من التطبيع في العلاقات بين البلدين.

أنقرة والقاهرة

وأضاف أردوغان أن تحركات أخرى ستلي تلك الخطوة الأولى من أجل تطبيع العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه يريد أن تكون الاجتماعات مع مصر على مستوى أعلى، في سياق الاتجاه نحو تطبيع العلاقات.

جولات رسمية

ونقلت خبر ترك، عن أردوغان تصريحات أدلى بها على متن الطائرة في رحلة عودته من قطر، حيث حضر افتتاح مونديال كرة القدم.

وكانت مصر وتركيا قد عقدتا عدة جولات رسمية لأجل استئناف العلاقات بشكل طبيعي، بعد سنوات من التوتر.