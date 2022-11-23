أول تعليق لـ سلمان الفرج بعد الفوز على الأرجنتين

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علق قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اللاعب سلمان الفرج، أمس الثلاثاء، على فوز الأخضر على نظيره الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت على ملعب لوسيل، أمس، ضمن مواجهات الدور الأول من مباريات كأس العالم 2022 في قطر.
وكتب اللاعب سلمان الفرج عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الثلاثاء: مبروك لـ الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب السعودي.. مبروك لأخواني اللاعبين النتيجة والأداء التاريخي اليوم.. مبروك للشعب السعودي ولـ جماهيرنا التي ساندتنا.
وأضاف سلمان الفرج عبر تويتر: نبارك لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد هذا الفوز التاريخي الذي لو الله ثم الدعم والرعاية الكريمة الكاملة للرياضة والرياضيين لما تحقق.. ألف مبروك سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.. ورئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم.
غادر سلمان الفرج مباراة السعودية والأرجنتين، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات كأس العالم 2022، قبل ثوانٍ من نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الأرجنتين بهدف دون رد أحرزه ليونيل ميسي من ركلة جزاء.
وأقيمت مباراة السعودية ضد الأرجنتين ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة كأس العالم 2022، في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب الأخضر والتانجو، كلاً من بولندا والمكسيك، وهي المباراة التي حقق فيها المنتخب السعودي الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على الأرجنتين المرشح الأول لحصد اللقب العالمي في البطولة التي تستضيفها قطر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.