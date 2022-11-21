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عبر عن امتنانه للمشاركة بالحفل

أول تعليق للكبيسي بعد افتتاح كأس العالم

2022-11-21 الساعة 12:23
أول تعليق للكبيسي بعد افتتاح كأس العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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عبر المغني القطري فهد الكبيسي عن امتنانه لمشاركته في حفل الافتتاح كأس العالم لعام 2022 المقام بدولة قطر.

امتنان وسعادة

وقال الكبيسي، عبر تغريدة له باللغة الإنجليزية بتويتر: لا أستطيع التعبير عن امتناني وسعادتي لمشاركتي في أكبر حدث على الإطلاق  في بلدي قطر من خلال مشاركتي مع الموهوب جونغ كوك.

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ووجه الكبيسي الشكر للمغني الكوري جونغ كوك، بعدما تشاركا غناء أغنية الحالمون التي تتصدر حاليًا الترند على جميع المنصات وحتى منصات الموسيقى العالمية.

الأغنية الرسمية

وذكر البيان الذي أصدرته الفيفا قبل مباراة قطر والإكوادور أمس، أن حفل الافتتاح يتمحور حول التقارب بين كل البشر، والتغلب على الفوارق عبر الإنسانية، والاحترام والشمولية.

وأبهر الكبيسي ونجم البوب الكوري الجنوبي، الحضور بأغنية الحالمون، وسط تفاعل كبير من مرتادي وسائل التواصل الاجتماعي، لتضاف الأغنية إلى قائمة الأغاني الرسمية لكأس العالم.

يذكر أن دولة قطر تستضيف منافسات كأس العالم لكرة القدم 2022، في فعالية تستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

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