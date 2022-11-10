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عقب إعلان عودته في رمضان

أول تعليق من القصبي والسدحان على عودة طاش ما طاش

2022-11-10 الساعة 11:18
أول تعليق من القصبي والسدحان على عودة طاش ما طاش
المواطن - الرياض

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من جديد يعود “طاش ما طاش”، بعدما عصفت به رياح الخلافات ودفنته نزاعات وخلافات بين ناصر القصبي وعبدالله السدحان، بعدما وضع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ يده على الجرح، مواصلًا قتاله لإنهاء الخلافات السابقة، واستعادة أمجاد الدراما السعودية بإحياء أشهر ما قدمته على الإطلاق، بقالب يواكب المرحلة الحالية التي أصبحت فيها مقومات النجاح والانتشار مغرية وجاذبة ونوعية.

جهد حثيث كان يعد لتصنع MBC في رمضان المقبل وجبة شهية لعشاق المسلسل الأشهر، بنجوم العمل السابقين وأبرز الوجوه اللامعة من الجيل الحالي، وعلى نمط يحاكي السابق بتجديد تام، وبطاقم إخراجي وفني محترف يعزز قيمة العمل الفنية، ويعظم طهوره النوعي على الشاشة.

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تعليق القصبي والسدحان

من جانبه قال الفنان ناصر القصبي: إنه يتمنى تقديم شيء مختلف موجهًا شكره لراعي الفكرة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه.

ونشر القصبي على حسابه الرسمي بـ “تويتر”: أنت المبادر وراعي الفكرة يابو ناصر.. والله يقدرنا على تقديم شيء مختلف.

بدوره، قال الفنان عبدالله السدحان: إنه يأمل أن يكون على قدر المسؤولية لتقديم المسلسل ويمتع الجمهور.

ونشر السدحان على حسابه بـ “تويتر”: نأمل أن تكون عودة طاش ما طاش عند حسن ظنك وظن المشاهدين ومن حملنا هذه المسؤولية.. نسأل الله التوفيق.

طاش ما طاش

بدأ إنتاج طاش ما طاش عام 1992، وعرض في 22 فبراير 1993 الموافق رمضان سنة 1413هـ، ويعتبر من أنجح الأعمال التلفزيونية في السعودية والعالم العربي.

ويبقى التحدي الأكبر هو تناول قضايا جديدة ونوعية بعدما عصف التحول الإصلاحي الهائل في المملكة والتنمية الشاملة، بأشهر القضايا السابقة بجرأة تُحسب للقائمين عليه، ليكون اليوم أمام تحديات جديدة في صناعة دراما جاذبة بقضايا جريئة، وسط مساحة من الحرية أكثر اتساعًا وشمولية.

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